تأزم موقف "أبها موسيماني" في الدوري السعودي بالسقوط بخماسية أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق أبها الذي يدربه المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بخماسية مقابل هدف على يد نظيره أهلي جدة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي.

الخسارة أوقفت رصيد فريق أبها عند 29 نقطة يحتل بهم المركز قبل الأخير ـ 17 ـ بفارق الأهداف عن الأخدود و نقطتين عن الطائي والرياض صاحبا المركز الـ15 و 14.

ويهبط من دوري المحترفين السعودي إلى دوري الدرجة الأولى أصحاب المراكز 16 و 17 و18 ويتبقى لفريق أبها مباراتين بالنسخة الجارية من المسابقة المحلية لذا مازال يتمسك بفرص بقائه.

ومن المقرر أن يستضيف فريق أبها نظيره الخليج صاحب المركز 11 برصيد 37 نقطة الذي ينضم بصفوفه المحترف المصري محمد شريف يوم الخميس المقبل قبل أن يحل ضيفاً على نظيره الحزم المتذيل يوم الإثنين 27 مايو.





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