لقاء الحسم.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل الأهلي مع الترجي التونسي بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي في المباراة المقبلة لتحقيق حلم الجماهير في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا الـ12.

موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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