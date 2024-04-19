بالصور- نسرين طافش تتألق بإطلالة بيضاء.. و سعر حقيبة يدها المرتفه سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة السورية نسرين طافش بلوك مميز و شيك، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأبيض، وسروالاً أبيض واسع مع سترة بيضاء ذات تصميم مميز، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وحملت نسرين طافش حقيبة يد من باللون الأبيض، من توقيع دار الازياء Louis Vuitton،و يوصل سعرها إلى 6,000 يورو.

شاركت الممثلة السورية نسرين طافش عبر حسابها صورة البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "جوقة عزيزة" الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني 2022.

و كتبت نسرين طافش : "يعرض يومياً مسلسل جوقة عزيزة الساعة 10 بتوقيت سوريا و السعودية".

مسلسل "جوقة عزيزة" تأليف خلودون قتلان، و إخراج تامر إسحاق، و يتناول قصة شعبية درامية مشوقة، بطولة نسرين طافش و سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبري، إيمان عبد العزيز، نورا رحال و غيرهم .

