السعودية | للسنة الثانية.. “مبادرة طريق مكة” في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

تواصل مبادرة طريق مكة من مطار إسطنبول الدولي للسنة الثانية على التوالي تقديم الخدمات للحجاج في إطار رؤية المملكة 2030 عبر تقنيات حديثة ذات جودة عالية وتوفير تجربة مثالية للمستفيدين من ضيوف الرحمن من خلال كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.

وتوفر المبادرة أحدث التقنيات الإجرائية المتتابعة التي يستشعر معها الحاج اليسر والسهولة منها إصدار التأشيرة إلكترونيًا، وتسجيل الخصائص الحيوية، وإنهاء إجراءات الجوازات في مطار المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وكذلك ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، ولدى الوصول ينتقل الحجاج إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة في حركة مباشرة ، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى إقامتهم.

وأخيراً استحدثت “طريق مكة” الكاونتر المتنقل، الذي يتيح آلياً إنهاء الإجراءات لكبار السن وذوي الإعاقة، بأمان وموثوقية، ويحتوي على مستشعر بصمات الأصابع، وجواز السفر، وكاميرا أمامية وأخرى خلفية، وشبكة للتواصل ونقل بيانات المستفيدين إلى أنظمة وزارة الداخلية للمصادقة عليها، والتأكد من سلامة وثائق السفر والتأشيرات.