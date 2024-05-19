اعتقال طفلين فلسطينيين وإصابة العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم طفلين فلسطينيين من رام الله، وأصيب عشرات آخرون بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة دورا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين خلال اقتحامها قرية كفر مالك شرق رام الله، مشيرة إلى أنها أطلقت الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات في بلدة إذنا وقرية الطبقة عقب اقتحامهما من قبل قوات الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين مما تسبب بإصابة عشرات منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما احتجزت قوات الاحتلال عائلة فلسطينية برفقة أطفالها أثناء عودتها إلى منزلها في حارة جابر قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل ونكلت بهم، قبل أن تفرج عن عدد منهم، بينما تواصل احتجاز شاب وشقيقته.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا الرصاص الحي صوب الفلسطينيين خلال محاولتهم إطفاء حرائق اشتعلت بأراضيهم قرب مستوطنة ألون موريه المقامة على أراضي قرية عزموط شرق نابلس، مما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، وجرى نقله إلى المستشفى.