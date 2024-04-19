الخطيب يودع صلاح السعدني إلى مثواة الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الكابتن محمود الخطيب، على المشاركة في جنازة الفنان صلاح السعدني، والذي فارق عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا .

شهدت جنازة صلاح السعدني عدد من الفنانين على، أبرزهم: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مجدي كامل، أحمد السقا، منى زكي وأحمد حلمي، علي ربيع، محمد إمام، أحمد رزق، محمود البزاوي، وآخرون.

جنازة صلاح السعدني

وفاة صلاح السعدني

فارق صلاح السعدني عالمنا بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر بالاضافة إلى مرض الشيخوخة المرافقة.



وأعلن نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، عن 81 عاما.

ونشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».

جنازة صلاح السعدني

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.



وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة “إكس توتير” سابقًا.

وكتب محمد هنيدي، على حسابه قائلًا: "البقاء لله في أستاذنا الكبير صلاح السعدني ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

نعى الفنان تامر عبدالمنعم ، وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وفاة عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما.



جنازة صلاح السعدني

وقال الفنان تامر عبدالمنعم: لقد فقد الفن المصري فنانا عظيما له بصمة واضحة في جميع أعماله الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون.



الفنان صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني بمحافظة المنوفية وتحديدا في 23 أكتوبر من عام 1943 وهو خريج كلية الزراعة بعد حصوله على البكالوريوس.



جنازة صلاح السعدني

يعتبر صلاح السعدني من عائلة فنية كبيرة فهو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدني ودخل المجال الفني بصحبة زميل الدراسة الزعيم عادل إمام ومثلا سويا على مسرح كلية الزراعة.



شارك "السعدني" في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل ليالي الحلمية، أرابيسك، رجل من زمن العولمة، الباطنية.