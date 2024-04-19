بصورة فاضحة.. ترافيس باركر يعايد كورتني كارداشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم ترافيس باركر بعيد ميلاد زوجته كورتني كارداشيان الـ45، من خلال مشاركة صورة لها وهي تجلس على المرحاض.

ونشر النجم يوم أمس الخميس في حسابه الخاص على “إنستغرام”، منشوراً تضمّن سلسلة صور لكورتني في لحظات ومواقف عدّة، كانت آخرها صورة لها مرتدية فستاناً باللون الأسود واقفة فوق كرسي حمام وهي تنظر إلى الكاميرا وتبتسم.

وقد تفاعل متابعو النجم البالغ عددهم 8.7 ملايين متابع مع المنشور بشكل كبير، بحيث اعتبر بعضهم أنّ الأمر مضحك و”هذا هو الحب الحقيقي”، فيما رأى الطرف الآخر أنّ الصورة غير مناسبة أو غير لائقة.

وكتب أحدهم: “يا إلهي. صورة المرحاض مقرفة”، ليضيف آخر: “أنا آسف جدًا ولكن صورة المرحاض مقرفة. آمل أن توافق كورتني على ذلك”.

وأرفق النجم المنشور بتعليق قال فيه: “عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة، رفيقة الروح وأفضل صديقة إلى الأبد. أنا أحبك، أحب حياتنا معاً. شكراً لكونك الزوجة الأكثر روعة التي يمكن لأي شخص أن يتمناها. إلى سنوات عديدة من المغامرات معاً”.