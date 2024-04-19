رنا رئيس تؤدي مناسك العمرة والجمهور: "تقبل الله يا ريكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس عن صورها أثناء أداء مناسك العمرة خلال إجازة عيد الفطر، ونشرت صور لها أمام الكعبة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "رنا" عدد من الصور التي ظهرت خلالها مرتدية ملابس الإحرام ومن خلفها الكعبة المشرفة وعلقت: "الحمد لله احلى عيد في مكة ربنا يكتبها لكل مشتاق"، وحازت الصور على اعجاب وتهنئة متابعيها قائلين: "ربنا يتقبل، اللهم بارك ما شاء الله، جميلة أوي، عمرة مقبولة ان شاء الله، تقبل الله يا ريكا، ربنا يهديكي ويثبتك يارب".

وشاركت "رنا رئيس" مؤخرًا بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والمسرحية خلال الفترة الماضية منها مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة النجمة ليلى علوي وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، إلى جانب فيلم "رحلة 707" بطولة النجمة منى زكي وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن رنا رئيس تشارك بفيلم "أسود ملون" بطولة الفنان بيومي فؤاد وعرض مؤخرًا ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

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