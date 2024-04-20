ياسمين صبري بإطلالة لامعة بالأزرق

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من أحدث إطلالاتها.

وظهرت ياسمين بغطلالة رائعة خطفت فيها الأنظار، غذ ارتدت فستان لامع باللون الازرق من تصميم جان بيير خوري.

ويتميز الفستان بأنه ضيق يعانق الجسد وطويل ابرز قوامها الرشيق، وجاء الفستان بنمط "أوف شولدر" "Off-Shoulder" أضاف المزيد من الأناقة للفستان.

وأكملت ياسمين إطلالتها بمجوهرات رائعة، واختارت عقد وأساور مع حلقتين للأذن من الألماس.

ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين شعرها الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة مموجة، واختارت مكياجاً ناعما أبرز ملامحها الجميلة.

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