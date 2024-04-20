"فنانة العاهات"..سميرة أحمد تفتح الأبواب المغلقة عن حياتها الفنية أيام الزمن الجميل

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد أنها لم تنزعج من إطلاق لقب "فنانة العاهات" عليها بالرغم من صعوبة وقع هذا اللقب على الأذن، وذلك بعد تقديمها فيلم "الخرساء" عام 1961 وفيلم "العمياء" سنة 1969، موضحة: "اللقب مزعلنيش، وطالما الكلمة اتقالت يعني أنا عملت الدور كما يجب أن ينفذ".

أكملت سميرة أحمد: "الخرساء كان من إنتاج عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب والحاج وحيد فريد، وبسبب الدور تعلمت في مدرسة للصم والبكم كانت في منطقة المطرية".

سميرة أحمد

أوضحت سميرة أحمد أن قيامها ببطولة فيلم "الخرساء" كان سببا في ذهاب دورها في فيلم "السفيرة عزيزة" إلى الفنانة الراحلة سعاد حسني قائلة: "كنت ماضية فيلم السفيرة عزيزة مع المنتج عبد العزيز فهمي، وكان مطلوب مني التواجد ساعتين فقط للتصوير، لكن المخرج حسن الإمام صمم على تفرغي لدوري في الخرساء تمام، فاعتذرت وطلبت إسناد الدور لسعاد حسني".

وأضافت سمير أحمد، قائلة: "كنا كل يوم إثنين نحضر عرض فيلم الخرساء ونرمي الصور للجمهور، وأحد المخرجين الأمريكيين حضر العرض، وكان أخرج فيلم تقوم بطلته جين وايمان بدور خرساء، وقال إني أحسن من نجمتهم الأمريكية".

كشفت سمير أحمد، عن طقوس حياتها اليومية قائلة “أستيقظ مبكرا وأقوم بتحضير الطعام للعصافير واليمام في السادسة صباحا وأستيقظ 5 صباحا، وأضع الأكل لهم في البلكونة ليقوموا بإصدار أصوات ويطرقون الزجاج وكأنهم يطلبون الأكل، وفي خلال فترة الظهيرة تقوم عواطف مسؤولة المنزل بوضع الغداء لهم".

سميرة أحمد

أشارت سميرة أحمد، أنها تنتمي لمحافظة أسيوط ولها 7 أشقاء ووالدها كان موظفا في محكمة الاستئناف، موضحة: كنت أقوم بالتمثيل مع أختي خيرية على مدخل سلم بيتنا إلى أن مرض والدي وقام بإجراء عملية في عينيه، وكان رسامًا في نفس الوقت، واقترحت على خيرية القيام بالعمل لمساعدة أسرتي، وذهبنا إلى الريجسير وكنا نعمل باليومية، وكنت سعيدة جدا بذلك.

آخر أعمال سميرة أحمد

يذكر أن آخر أعمال سميرة أحمد مسلسل "ماما في القسم"، الذي عرض في رمضان 2010، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم الفنان الكبير محمود ياسين، وأحمد فهمي، وياسر جلال، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وتأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين.