أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بنسخته الثامنة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت أمس السبت، الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن لجان تحكيم الدورة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.



وبدأ حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالسلام الجمهوري ثم نعي ورثاء الفنان الكبير صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية واستعراض الأفلام المشاركة في الدورة.



تفاصيل حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وقال حسن أبو العلا مدير المهرجان إن المهرجان حقق تأثيرا ونموا واضحا، وأشار إلى أهمية برنامج التدريب الذي يضم أبناء أسوان، ودعم ومساندة أهل المحافظة ، موجها الشكر لكل المؤسسات الداعمة للمهرجان.



وأضافت الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان: مع إطلاق الدورة الثامنة نعود للموعد بين عشاق السينما، مع مغامرة اكتشاف الجديد والغامض ، ولفتت إلى الاحتفال خلال المؤتمر ومنتدى نوت، وكيفية خلق جغرافيا فنية نسوية محورها المرأة ، تحية للفنانين الفلسطينيين، وإلى نضالهم الوطني، وتحية إلى الشعب السودانية.



وقال محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: إن هذا المهرجان استطلع خلال 8 سنوات أن يقدم دعم لقضايا المرأة وفنها زيسعدنا أن يكون معنا اليو هناك 3 سيدات في مواقع القيادة تجلس بيننا في المهرجان، وهن وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.



وأشارت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان إلى اهتمام الكثير وحرصهم على حضور الفاعليات ووجهت الشكر للوزراء والسفراء العرب، وأشارت إلى أن مهرجان أسوان حدث فني مهم جدا، مؤكدة سعادة أهل أسوان بالمهرجان الذي يمثل لهم نافذة على عالم الفن والسينما، وقالت إن هناك اهتمام بقضايا المرأة في السينما وهو ما تسبب في تغيير قوانين بناء على هذه الأعمال الفنية .



وأضافت: إدارة المهرجان احتارت هل تقيم الدورة ام تلغيها تعاطفا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولكننا وجدنا أن دور الفن بالحضور افضل من الغياب في مثل هذه الظروف ، فهذا المهرجان صيحة لإحياء قيمة السلام في العالم وفي منطقتنا، وأحيي تونس ضيف شرف المهرجان هذا العام.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: "مهرجان أسوان يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجه المرأة ، ويظهر هذا الاهتمام ببنات أسوان وقضايا المرأة عبر منتدى نوت"، وأشادت بعرض برنامج الافلام الفلسطينية من المسافة صفر ، معتبرة الفن القوى الناعمة الذي ينادي بوقف هذا العدوان ومنع التهجير القسري لأهل غزة، وان تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير وان تقام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. موجهة تحية خاصة للمرأة الفلسطينية.



ورحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضيوف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مؤكدا نجاح المهرجان في أن يكون علامة مضيئة تضاف للمحافظة، مشددا علي أن المهرجان ساهم في أن تكون أسوان عاصمة للسينما، وأشار إلى أن استضافة أسوان لهذا المهرجان يؤكد اهتمام المحافظة بقضايا المرأة ودعمها، وقدم الشكر للمجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوربي لدعم قضايا المرأة في زهرة الجنوب أسوان.



أما وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج قالت إن الفن يجمعنا في هذا المهرجان بصرف النظر عن الجنس او اللغة أو غيرها من الاختلافات، ووجهت تحية خاصة لكل من ساهم في دعم قضايا المرأة ، مؤكدة أن السينما والدراما قوى ناعمة ورسالة يوجهها للمجتمع ويناقش قضايا متنوعة تخص كل أفراد المجتمع وخصوصا قضايا المرأة ، ولفتت إلى أن الفن طريقة للتغيير وليس فقط وسيلة تعبير ، ووجهت تحية خاصة لأهل أسوان وللمرأة الصعيدية التي تعتبر أحد أعمدة الصعيد.



واضافت: مهرجان أسوان من اهم الفعاليات لتكريم وإبراز دور المرأة ، وهو قادر على النفاذ للوعي المجتمعي، فالسينما من أهم الفنون التي اهتمت بالمرأة وكانت النساء حاضرات في المراحل التأسيسية للسينما المصرية ، ووجهت تحية صمود للمرأة الفلسطينية على ثقة بالنصر القادم، وأشارت إلى المعارك التي تخوضها النساء والى شهيدات الحرب على غزة، كما أشارت إلى استخدام المرأة كسلاح في الحرب الدائرة بالسودان .وأكدت على أهمية السينما في الدفاع عن القضايا الاجتماعية ، ومساهمة وزارة التضامن في دعم الأفلام ذات أثر في دعم الإنتاج السينمائي المرتبط بقضايا المجتمع .



وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني إن مهرجان أسوان استطاع أن يترك علامة بارزة وتمكن من التأكيد على دور المرأة في المجتمع ومناقشة قضاياها وتقديم ابداعها، ومن القاهرة إلى قرطاج يأتي الفن بصوت المرأة، وشددت على أهمية دور السينما والفن كقوى ناعمة قادرة على توصيل قضايا المرأة وإبداعها.



وكرم المهرجان السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في مصر ، لدعمه للمهرجان، الذي دعم صناع الافلام ومحبي السينما الذين قدموا إبداعهم في هذا المهرجان على مدى سنوات عدة، وأشار إلى أهمية السينما في دعم المرأة والأطفال وكذلك دورها في دعم السلام عبر الأعمال الفنية المختلفة، ولفت إلى سعادة الاتحاد بدعم أفلام شباب وفتيات الجنوب ليقدموا أعمالا فنية تعبر عن مجتمعهم واهم قضاياه، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمهرجان .



كما تم تكريم النجمة التونسية هند صبري، باعتبار تونس ضيف شرف المهرجان، ولأدوارها وتألقها في السينما العربية



وقالت هند صبري إنها محظوظة أن عائلتها السينمائية في مصر وتونس ، مؤكدة ان الارادة هي التي صنعت هذا النجاح وان الفن من أهم العوامل التي تتناول قضايا المجتمع وقضايا المرأة، واعتبرت ان المهرجان ينمي حب السينما لدى اهل وفتيات ونساء اسوان، وقالت بالنسبة لي السينما هي امرأة وبنات ألفة هو امتداد لهذا التمرد وتلك الإرادة التي ظهرت في الأعمال السينمائية ، ووجهت رسالة لكل امرأة بأن يطلقن أصواتهن وقالت ( علي صوتك).



كما كرم المهرجان المونتير التونسية كاهنة عطية التي قالت إن المرأة هي العمود الفقري لكل البلدان ، في الصمود والإرادة والقوة ، وأشارت إلى أن كفاح المرأة ظهر في حضورها بفلسطين وكفاحها في غزة.



وذكر السفير التونسي في مصر محمد بن يوسف إنهم سعداء لاختيار تونس كأول ضيف شرف في مهرجان أسوان.



ووجه رئيس مركز الصورة والأفلام بتونس الشكر لأهل أسوان مشيرا إلى نجومها الخالدين في الادب والفن والسينما.



وكرم المهرجان الدكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ أسوان كنموذج مشرف للمرأة الأسوانية، كما كرم أيضا الدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، وذكرت أنها منذ حصولها على جائزة الدولة للفنون حظيت بتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم كرمها مهرجان أسوان ، وقدمت تحية خاصة لكل سيدة فلسطينية فقدت أبناءها في الحرب على غزة.