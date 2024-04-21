خاص بالفيديو- الدكتوران زاهي وفادي الحلو يجمعان النجوم وهكذا علّقا على تصريح فادي شربل الأخير

ميرنا وليد - بيروت - نظم مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو إفطارا مؤخرا في رمضان، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، جمعا فيه عدد من المشاهير من مختلف المجالات، مثل الفنانة هيام يونس، الممثل بديع أبو شقرا، الفنان سعد رمضان، الكاتبة ندين جابر، الفنانة ماريلين نعمان، الممثلة ريان حركة وغيرهم.



موقع "الفن" تواجد في المناسبة، وأجرينا مقابلة مع الدكتورين فادي وزاهي الحلو، تحدثنا فيها عن المناسبة، حضور هيام يونس، تعليقهما على تصريح الممثل فادي شربل الأخير خلال حلوله ضيفاً على برنامج Sarcasm من تقديم شربل بو أنطون، كما كان لـ ريكاردو إبن الدكتور زاهي مداخلة ضمن المقابلة.