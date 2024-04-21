آمال ماهر تتصدر قوائم تريند موقع "إكس" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة :

تصدرت المطربة آمال ماهر ، قوائم تريند موقع "إس"، بعد تقديمها الحفل الذي أقيم على مسرح ماركيه، في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس، مساء الجمعة.

آمال، وصلت المركز الأول، في قوائم تريند موقع "إكس"، بعد نشرها مقاطع فيديو، من الحفل، ووصفته بـ "كانت ليلة ماتتنسيش"، و"كانت ليلة من ألف ليلة وليلة".

وقدمت آمال، في الحفل بمشاركة أوركسترا تضم 50 عازفا، بقيادة المايسترو تامر فيظي، مجموعة من أبرز الأغاني: "كسبتوا الرهان"، و"أنا الحب"، و"صاحبة عمري"، و"الحكاية"، و"أنا كويسة"، بالإضافة إلى أغنية "العيون السود" للمطربة الراحلة وردة.

الجهة المنظمة، كشفت عن نفاد تذاكر الحفل، قبل ساعات من إقامته، وتراوحت أسعارها بين: 900، و1200، و1450، و1850، و2500 جنيه.