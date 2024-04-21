برفقة ابنتها.. أحدث ظهور لـ سيرين عبدالنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، برفقة ابنتها وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت سيرين، الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "وقت ممتع مع أميرتي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ما شاء الله كأنه أختك، جمالكم يا حلويات، ما شاء الله صارت صبية الله يحميها، ولا ألطف من هيك، عسلات".

يذكر أن أخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، ومن تأليف سلام كسيري، وإخراج راندا علم.

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