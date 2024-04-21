شكرا لقرائتكم خبر عن "الممثلين" تعتذر للإعلام وتؤكد: عزاء صلاح السعدني يقتصر على عائلته وزملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة المهن التمثيلية عدم استقبال السادة الصحفيين والمراسلين القنوات التليفزيونية في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني اليوم، الأحد، وذلك احتراماً لمشاعر أسرته ولتفادي ما حدث فى الجنازة.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اقتصار العزاء على أسرة الراحل وأصدقائه وزملائه فقط، وذلك لحين وضع ضوابط محددة لحضور الصحافة والإعلام فى جنازات وعزاءات أهل الفن مع نقابة الصحفيين، مقدماً الاعتذار لكافة وسائل الإعلام والصحفيين.

ورحل الفنان صلاح السعدني عن عالمنا أمس الأول، الجمعة، عن عمر ناهز 81 سنة، وهو من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".

تعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدني في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليء بالشخصيات المميزة، فقد ترسخت شخصية العمدة في أذهان الجمهور.