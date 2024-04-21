شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي الفخراني وياسر جلال ومحمد هنيدي وصابرين في عزاء الراحل صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين علي تقديم واجب العزاء في الراحل الفنان صلاح السعدني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر كل من الفنان يحيي الفخراني، والفنان محمد هنيدي ، والفنان ياسر جلال، والفنانة صابرين، والفنانة ركين سعد، والفنانة وفاء صادق، والكاتبة إنجي علاء، والفنانة صفاء الطوخي ، والفنان إدوارد، والفنانة هنادي مهنى.

‎ورحل الفنان الكبير تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

‎ الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.

‎شارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.

‎ وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.