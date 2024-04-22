أول تعليق من أحمد السعدني بعد وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد صلاح السعدني، رسالة شكر لكل من شارك في عزاء والده الفنان الراحل صلاح السعدني.

وكتب "السعدني"، عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، رسالة شكر، قائلًا: "شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور او الاتصال أو الرسائل، أعتذر بشدة عدم قدرتي علي الرد".

وأضاف: "أسأل الله لأبي الرحمة وكلي ثقة في المولي عز وجل أن يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محباً للناس والحق والخير والجمال أكثر من حبه لفنه وعائلته.. إنا لله و إنا إليه راجعون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، بحبك يا أبا ومتشكر إنك أبويا".

رحل عن عالمنا الجمعة الماضية 19 أبريل 2024، الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

اقرأ أيضا..

أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل منع التغطية الإعلامية في عزاء صلاح السعدني

اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية الأربعاء المقبل لوضع ضوابط تغطية الجنازات