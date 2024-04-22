شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم مدبولى يدافع عن صديق عمره فؤاد المهندس: طاقته أكبر مما قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما اشتهر الثنائى الراحل عبد المنعم مدبولى وفؤاد المهندس بصداقتهما الوطيدة وعلاقتهما الخاصة جداً مثلما انعكس خلال أعمالهما ولقاءاتهما الصحفية التي عكست تلك العلاقة.

وهو ما ظهر خلال حوار نادر أجراه الفنان عبد المنعم مدبولى مع الإعلامى الكبير الراحل مفيد فوزى حينما دافع عن صديق عمره بشراسة شديدة بمجرد سؤاله حول أن المهندس حالياً في حالة هبوط فنى بعد صعود كبير.

عبد المنعم مدبولى قاطعه وقتها وأخبره بأن فؤاد المهندس هو أو أي فنان مثل سعيد صالح، عادل إمام ممن أثبتوا أنفسهم لا ينبغي أن نصفهم بالهبوط لأنهم أثبتوا نفسهم وغير مسئولين عن الهبوط في أي مرحلة، وإنما السبب في ذلك هو النص وعوامل أخرى.

وأضاف مدبولى : "فؤاد المهندس إلى الآن لم تستفيد منه السينما أو المسرح بالشكل الملائم لموهبته وطاقته الكبيرة جداً".