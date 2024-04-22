عروض من بولندا ورومانيا والسعودية يفتتحون اليوم الأول لمهرجان Sitfy poland

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عرض في اليوم الأول من مهرجان Sitfy poland في دورته الأولى ثلاثة عروض مسرحية، كان الأول من بولندا " Twór " تأليف وإخراج أدريان كولوس وهو من إنتاج مسرح AlterEgo ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بولندا ،والعرض الثاني من رومانيا عرض "لا تنتقموا منا" تأليف ايونوت بوكليد وإخراج ايلا نيستور و الانتاج " Teatrul de copii si tineret Vasilache، وقدم في تمام الساعة ال٥ مساءا ،ومن المملكة العربية السعودية عرض "امرأة في ورطة " إعداد ميشيل منير وإخراج تركي باعيسى، وإنتاج فرفة جوقة المسرح، وذلك في تمام الساعة ال٩ مساءا

وشهدت العروض إقبالا جماهيريا واسعا وقبولا كبيرا من الجماهير مهرجان Sitfy poland يقام في الفترة من 20 -23 ابريل 2024 بمدينة كراكوف ببولندا العاصمة القديمة ذات التاريخ الحضاري والثقافي الكبير، وتتشكل اللجنة العليا من المخرج والفنان مازن الغرباوي مؤسسا ورئيسا وبعضوية كلا من الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان ، الفنان زين رشاد المدير الفني للمهرجان والمؤسس المشارك من مصر ومقيم في بولندا ، مونيكا هس رشاد المدير التنفيذي المساعد من بولندا ، الدكتورة ماريجونا بكتيسي فيراتي من كوسوفو، الفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا، الاستاذ عمر الحمادي من الإمارات العربية المتحدة وتتشكل لجنة تحكيمه من الفنانة الدكتورة انجي البستاوي من مصر، والفنانة مروة قرعوني من لبنان،والسينوغراف الدكتور خليفة الهاجري من الكويت، و الدكتورة ماريجونا بيكتيسي فيراتي من كوسوفو، والفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا

وقد كرم في حفل الافتتاح الفنان ميرساد فراتي من كوسوفو بدرع المهرجان في دورته الأولى جدير بالذكر أن العروض المشاركة في مهرجان Sitfy Poland، والتي ستتسابق علي جوائز الدورة الأولى عرض" Twór " من بولندا، من رومانيا يشارك عرض "لا تنتقموا منا"، كما يشارك العرض الإيطالي بورنيشا "العذراء المحلفة"، ومن إسبانيا يشارك عرض " ماكسيما ستار" ، ومن سلطنة عمان يشارك عرض" شيء ما ينخر في رأسي "، ومن المملكة العربية السعودية يشارك عرض "امرأة في ورطة "، بالإضافة للعرض الاسباني Siemprevivas بالإضافة إلى العرض الشرفي وهو " جريمة قتل صغيرة بريئة " لدولة كوسوفو