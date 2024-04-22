بروس ويليس يغيب عن احتفال هام بسبب مرضه… وجون ترافولتا يعلّق

في خطوة مميزة، إجتمع نجوم فيلم “Pulp Fiction” من جديد للإحتفال بالذكرى الثلاثين على طرح الفيلم وذلك في مهرجان TCM Classic Film Festival ، الذي اقيم في هوليوود.

في التفاصيل، وصل الممثل جون ترافولتا -بطل الفيلم- الى الاحتفالية برفقة إبنته “إيلا”، البالغة من العمر ٢٤ عامًا، والتي لفتت الأنظار بجمالها وأناقتها على السجادة الحمراء.

أيضًا حضر الحدث نجوم الفيلم أبرزهم: أوما ثورمان، صامويل إل جاكسون، هارفي كيتل وكريستوفر والكن.

أما النجم بروس ويليس فلم يتمكن من حضور الحدث الاحتفالي بسبب ظروفه الصحيّة المستمرة وسط تشخيص فقدان القدرة على الكلام وقد نابت عنه زوجته إيما هيمينج وإبنته تالولا ويليس.

وعن تجربة العمل مع بروس ويليس، قال جون ترافولتا: “لدي مع بروس تاريخ طويل من النجاح الكبير في ذلك الوقت وشعرنا بأننا محظوظَين لأننا كنا في فيلم مميّز وخاص جدًا”.

واضاف: “لقد كنا في إجازة معًا، أنا وكيلي مع بروس وديمي. كنا مرتاحين مع بعضنا البعض”، في إشارة إلى زوجته الراحلة كيلي بريستون وزوجة ويليس السابقة ديمي مور.

ومضى في الإشارة إلى مدى سهولة التمثيل مع ويليس في فيلم Pulp Fiction، حيث كان هناك “رعاية حقيقية وحقيقية” بينهما.

نذكر ان جاكسون (٧٥ عاماً) وترافولتا (٧٠ عاماً) لعبا دورَي القاتلَين المأجورَين (جولز وينفيلد وفنسنت فيجا) في الفيلم المذكور، وهذا الفيلم دفع بمسيرة ترافولتا الفنية الى الأمام، كما جعل “جاكسون” نجمًا سينمائيًا هامًا.

وفي الوقت نفسه، حصل فيلم Pulp Fiction، الذي صدر عام ١٩٩٤، على سبعة ترشيحات لجوائز الأوسكار في ذلك الوقت.

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نذكر أن نجوم فيلم” Pulp Fiction” بطولة جون ترافولتا، أوما ثورمان وهارفي كيتل التقطوا العديد من الصور التذكارية في هذا الحدث السينمائي الهوليوودي.

وإنتشرت أكثر من صورة تجمع نجوم الفيلم من اجواء الحفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ما أعاد للجمهور ذكريات ذلك الفيلم الناجح بكل المقاييس.