أحمد زاهر: رفضت تجسيد شخصية صلاح في "نعمة الأفوكاتو" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد زاهر، عن كواليس المشاركة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، من إخراج محمد سامي، والذي عرض ضمن دراما رمضان 2024.

وقال "زاهر"، في لقائه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، إنه بعد قراءته لسيناريو المسلسل رفض تجسيد شخصية صلاح، مضيفًا: "كنت كاره الشخصية ومش عايز أعملها، وعشان أعمل الشخصية دي كان لازم أوجد لها أي مبررات عشان أقدر اتقمصها وأعملها".



وأضاف أنه حدثت مناقشات عديدة مع محمد سامي مخرج العمل واختلفنا كثيرًا، لكني بسبب ثقتي العمياء في اختياراته ونجحت في إيجاد بعض المبررات لتجسيد شخصية "صلاح" في مسلسل نعمة الأفوكاتو.

وتابع: "صلاح مش شخص شرير هو مريض نفسي ومكسور طول الوقت، عنده نقص شديد من أنه نطع وبيتصرف عليه، وأي راجل بيتصرف عليه دي مش رجوله على الإطلاق، والشخصية دي موجودة كتير في مجتمعنا العربي".

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.

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