بطلة "لعبة حب" نور علي تتألق باللون الأبيض.. شاهدوا جمال إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة السورية نور علي، والهيرة بدور "سما" في مسلسل "لعبة حب" الذي يعرض في الوقت الحالي، الأنظار بإطلالتها الأخيرة، حيث بدت ساحرة باللون الأبيض.



وإرتدت نور علي فستاناً ضيقاً وطويلاً، من قماش الساتان، بقصة مميزة للغاية، ونسقت مه مجموعة أكسسوارات أضافت للإطلالة رونقاً خاصاً.

ومن الناحية الجمالية، فضلت أن تترك شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

إشارة إلى أن مسلسل "لعبة حب" هو النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار"، من إخراج فيدات أويار، وبطولة الممثلين معتصم النهار، ونور علي، وأيمن رضا، وجو طراد، وساشا دحدوح، ورنين مطر، وترف التقي، وحسن خليل، وأيمن عبد السلام وجيري غزال.