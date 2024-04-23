ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله متابعيها عبر حسابها الرسمي، بصور جديدة لأحدث غطلالاتها، تألقت فيها بلوك رسمي.

وخطفت ستيفاني الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت بدلة رسمية باللون البنفسجي الفاتح، تتألف من قطعيتن، جاء البنطلون بقصة ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل، أما البليزر فجاءت مفتوحة عند منطقة الصدر، مع فتحتين عند الخصر من الجهتين، وارتدت ستيفاني تحتها "كروب توب" باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اختارت ستيفاني لون شعر جديد، إذ غيرت لونه من الأسود إلى البني الفاتح، وتركته منسدلاً على كتفيها مع تموجات بسيطة، واعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها الجميلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ستيفاني عطالله تتألق بإطلالة رسمية أنيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.