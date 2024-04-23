ياسر رشاد - القاهرة - ‎ المركز القومي للترجمة يطلق النسخة الثانية من كشاف الجامعات المصرية ‎تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتورة كرمة سامي.

‎ من ناحيتها قالت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة: " نقدم الدورة الثانية من كشاف الجامعات و التي نطمح من خلالها إلى استكمال دورنا في المساهمة فى إثراء حركة الترجمة فى مصر وصناعة جيل جديد من المترجمين بالتعاون مع جامعاتنا المصرية العريقة

حيث يُسعد المركز دعوة طلاب الدراسات العليا والباحثين من الكليات الأدبية والعلمية من الجامعات المصرية كافة لترشيح كتب مهمة للترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية"

الشروط :



(1) تكون الأعمال المرشحة للترجمة في الملك العام وليس لها حقوق ترجمة.

(2) أن لا يكون قد سبق ترجمة هذه الأعمال.

أولًا: قواعد المشاركة في المبادرة:

1. تقوم الكليات/ الأقسام الراغبة في المشاركة في المبادرة بتكوين فريق من الطلاب والباحثين المتميزين لديها، على أن يكون عدد أعضاء الفريق بواقع من (2) إلى (3) باحثين بالإضافة إلى مشرف الفريق.

2. يكون دور المشرف مساعدة الفريق في اختيار العمل المراد ترجمته وفق الشرطين السابق ذكرهما، وتقسيم العمل بين أعضاء فريقه ومعاونتهم، ومراجعة الترجمة كاملة.

3. يحق للقسم الواحد التقدم بمقترحين بحد أقصى.

4. يجوز أن يكون فريق العمل من قسمين مختلفين، وتعطى الأولوية لفرق العمل المكونة من أقسام اللغات والأقسام ذات التخصصات المعرفية الأخرى.

5. يقدم الفريق مقترحه للترجمة وفقًا للشرطيين السابق ذكرهما أعلاه، على أن يشمل المقترح التالي:

▪ عينة من الترجمة لا تقل عن عشر صفحات، بالإضافة إلى صورة ورقية للصفحات المترجمة من النص الأجنبي.

▪ غلاف العمل الأجنبي وصفحة الناشر وفهرس المحتويات.

▪ نبذة عن أهمية العمل لا تزيد عن صفحتين.

▪ السيرة الذاتية باللغة العربية متضمنة بيانات الاتصال وصور الرقم القومي لكل عضو في الفريق.

▪ نسخة رقمية من الترجمة والنص الأجنبي بصيغة pdf.

6. تكون مقترحات الترجمة عن لغة أصلية وليست لغة وسيطة.

7. يلتزم المشرف وفريقه بالعمل وفق القواعد التي يضعها المركز.

8. لا يحق للفرق الفائزة في النسخة الأولى من المبادرة التقدم مرة ثانية.

9. تُستبعد المقترحات المقدمة التي لا تلتزم بالشروط.





ثانيًا: الجوائز: يتعاقد المركز مع الفرق الفائزة على ترجمة الكتب المقترحة.



ثالثًا: معايير تقييم المقترحات: تُقيم المقترحات المقدمة للمبادرة وفقًا للمعايير التالية:



1. أهمية موضوع الكتاب المقترح للترجمة.

2. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى جودة الترجمة (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصلي وروحه، والأمانة في الترجمة).

3. جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيًّا ونحويًّا وتعبيريًّا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

4. الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، هوامش، تعليقات..).



رابعًا: الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في المبادرة:



1. مقترح الترجمة يتضمن البيانات السابق ذكرها.

2. السيرة الذاتية باللغة العربية متضمنة بيانات الاتصال وصور الرقم القومي لكل عضو في الفريق.

خامسًا: كيفية تسليم مقترحات الترجمة:

- تُسلم مقترحات الترجمة ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري خلال الفترة من 7/5/2024 حتى 15/7/2024 (باستثناء يومي الجمعة والسبت) من الساعة 10.30 صباحًا إلى الساعة 1.30 مساءً.

- عنوان المركز القومى للترجمة: (1) شارع الجبلاية بالجزيرة، ساحة دار الأوبرا المصرية، القاهرة. أو مقر المركز بوزارة الثقافة، الحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة.