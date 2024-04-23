احتفالية غنائية ضخمة بالأوبرا بمناسبة أعياد تحرير سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية ضخمة للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور سامح صابر ، يحييها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار وذلك فى السابعة مساء الجمعة 26 أبريل على المسرح الكبير والدعوة عامة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

يتضمن البرنامج مختارات من الأغاني الوطنية الحماسية التى تحمل مشاعر حب الوطن والانتماء له منها بسم الله ، يارايح علي صحراء سينا ، صباح الخير يا سينا ، يا حبيبتي يا مصر ، خلي السلاح صاحي ، سمينا وعدينا ، عاش ، أم الصابرين ، رايات النصر ، بلد التاريخ ، يا أغلى اسم ، مصر اليوم فى عيد ، يا عروسة النيل ، اقوي من الزمن ،لفي البلاد يا صبية ، بلادي اسلمي ، الله علي المستقبل ، بالاحضان ، احلف بسماها ، رايحه فين يا عروسة ، مصر التي في خاطري .. أداء إيمان منصور ، زياد أحمد ، رقيه مصطفي ، حنين ، هاجر ، مهدي ،يوسف، لوجين تامر ، لميس ، محمد محمود ، أمل أحمد ، شمس الدين ، حبيبه ،أيتن ، أنسام احمد ، محمد البحيري شيماء ضاحي،مريم حنفي .

جدير بالدكر ان الاوبرا تحتفل باعياد تحرير سيناء من خلال عدد من الفعاليات الابداعية المتنوعة التى تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .



أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

