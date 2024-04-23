نهال عنبر تكشف حقيقة اعتزالها الفن

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة نهال عنبر حقيقة اعتزالها الفن، وذلك بعدما تداوله مواقع التواصل الاجتماعي.



نهال عنبر

,كتبت نهال عنبر بوست عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك قائلة: "ردا على خبر إشاعة اعتزالي الفن، أنا لم ولن اعتزل التمثيل أبدا، فكل أعمالي اتشرف بها ولا تخدش حياء الأسر المصرية، وسأظل أقوم بالتمثيل لآخر عمرى".

وكانت أطلقت نهال عنبر مسابقة ترفيهية للجمهور خلال صفحتها على إنستجرام، وتقوم المسابقة على نشر صور في مرحلة الطفولة للفنانين، وجاءت أولى الصور صورتها وهى صغيرة وعلقت عليها: "هنبتدى المسابقة بصورة مين دى؟

وكانت شاركت نهال عنبر مؤخرَا فى مسلسل “بدون سابق إنذار” الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

ويسجل "بدون سابق إنذار" ثانى تجارب عائشة بن أحمد في دراما الـ 15 حلقة، بعدما شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، إلى جانب طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أسرة مسلسل بدون سابق إنذار

روحي فيك

وكانت تألقت عائشة بن أحمد مؤخراً فى بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.

أما آسر ياسين عرض له مؤخرًا في السينمات فيلم "شماريخ" ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما يعمل على تصوير فيلمين جديدين هما "ولاد رزق 3" مع أحمد عز وعمرو يوسف وإخراج طارق العريان، و"فرقة الموت" مع احمد عز ومنة شلبى وإخراج أحمد علاء.

وكانت نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد بشأن مشاركتها في الفيلم الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم.

أوضحت عائشة أن عددًا من الأخبار المتداولة بشأن الفيلم تتضمن اسمها ضمن الأبطال، وهو أمر غير صحيح، إذ تشارك في عدة أعمال جديدة أخرى من المنتظر عرضها قريبًا.

وكانت انضمت الفنانة عائشة بن أحمد لبطولة الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" والتي تحمل اسم "روحى فيك" مكونة من 10 حلقات، وتأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، والتي من المقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وكان أعلن صناع مسلسل "55 مشكلة حب" بدء عرض أول حكايات العمل والتي تحمل اسم "الفريدو" على قناة ON يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجارى، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الذى تصدره بطلى الحكاية إلهام شاهين وأحمد فهمى، كما طرحت البرومو الرسمي والذى كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.