خاص بالفيديو- مصطفى كامل يعلّق على الشكوى ضد حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش..وكرّم اللبنانيين في حفله

ميرنا وليد - بيروت - أقامت شركة GMH لصاحبها متعهد الحفلات حسين كسيرة، مؤتمراً صحفياً ضم نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، وذلك في مقر نقابة محترفي الموسيقى و الغناء - سن الفيل - حرش تابت، وقد تم تقديم درع تكريمي له برعاية وحضور نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان الأستاذ فريد ابو سعيد، وبحضور الفنانين وليد توفيق وأحمد دوغان وعصام كاريكا.



موقع "الفن" أجرى لقاءً مع مصطفى كامل، تحدثنا فيه عن حفله في لبنان، والذي بخطوة محببة منه، قام فيه بغناء أغنية باللهجة اللبنانية، وسألناه هل تم حلّ موضوع منع الفنانة سارة الزكريا من دخول مصر؟ ومن يُرشّح لتولي رئاسة نقابة المهن الموسيقية؟ وكيف علّق على الشكوى ضد الفنانين حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش؟