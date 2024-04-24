"رقص وزغاريد".. اللقطات الأولى من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، اليوم الأربعاء بحفل زفاف ابنتها سلمى، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر برنامج "عرب وود"، فيديو لـ بدرية طلبة مع ابنتها سلمى ضمن استعدادات وتجهيزات حفل الزفاف، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وغلب على الفيديو أجواء السعادة والفرحة، حيث أطلقت بدرية طلبة "الزغاريد"، ورقصت مع ابنتها على أغنية "من قلبي بغني" الفنان محمد حماقي.

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في فيلم "الملكة"، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

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