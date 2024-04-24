إيرادات فيلم شقو في أسبوعه الثاني بدور العرض

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم شقو، إيرادات مرتفعة في أسبوعه الثاني بدور العرض، بلغت 9.5 مليون جنيه، فى دور العرض، وذلك ضمن قائمة الأعمال المنافسة في موسم عيد الفطر.

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

فيلم شقو، يعد التعاون السادس بين عمرو يوسف ودينا الشربيني بعد أن قدما معا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن اكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

فيلم شقو

العرض الخاص لفيلم شقو



وأقيم عرض خاص بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور صناعةو أبطال الفيلم أبرزهم: “يسرا ودينا الشربيني وتايسون”، كما حضر عدد من نجوم الفن منهم المخرج محمد سامي، والفنان حسن الرداد.

كشف النجم عمرو يوسف، عن كواليس مشاركته في فيلم شقو، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الفطر 2024.

تحدث عمرو يوسف خلال تصريحاته، قائلاً: الفيلم مبذول فيه مجهود كبير، ومن أول ما شفت السيناريو وأنا كنت متحمس جدا وواثق أن كريم السبكي هيطلع من الفيلم بحاجة محترمة.

فيلم شقو

وأكد عمرو يوسف أنه لم يستخدم دوبلير خلال الفيلم، رغم صعوبة المشاهد، معلقا: الفيلم في إطار رومانسي وأكشن، وفيه كل ما يحتاجه الجمهور.

من ناحية أخري، خضع النجم عمرو يوسف بطل فيلم شقو وباقي الممثلين بالفيلم لجلسة تصوير نشر صورها يوسف على صفحته الخاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

واحتفل عمرو بنجاح فيلمه ووصوله لايرادات بلغت 51 مليون و403 آلاف جنيه مصري في 13 يوم تربع بها الفيلم على قمة إيرادات موسم عيد الفطر المبارك.



وظهر في الصور النجوم عمرو يوسف ويسرا ودينا الشربيني وأمينة خليل و داعب عمرو صديقه النجم محمد ممدوح الذي غاب عن العرض الخاص للفيلم في دبي والرياض.

شهد فيلم “شقو” عودة قوية للنجم عمرو يوسف بعد فترة غياب حوالى 4 سنوات، منذ تقديمه آخر أفلامه أولاد رزق الجزء الثانى.