أظهر مقطع فيديو تأثر عادل الرويشد شقيق الفنان عبدالله الرويشد، خلال مشاهدة الحفلة الأخيرة لأخيه.

ويظهر الفيديو عادل الرويشد خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، حيث يشاهد لقطات من الحفل ويبدو متأثرًا.

ويقول عادل: “الله يشفيه ويعافيه، هذه الحفلة بكيت فيها وأنا أشاهدها في التلفزيون، لأني شعرت أن شقيقي فيه شيء، أول مرة أشوفه كذا، دمعت عيني”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تأثر عادل الرويشد أثناء مشاهدته الحفل الأخير لشقيقه ‎عبدالله الرويشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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