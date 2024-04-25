إليسا ناعمة جداً بأحدث إطلالاتها.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانة إليسا الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة للغاية، وبجمال لا مثيل له.



وظهرت إليسا بفستان باللون الأسود، من قماش المخمل، وبقصة Off Shoulder، ونسقت معه مجوهرات من الذهب الأبيض، ومع حجر من اللون الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعماً يليق بجمال ملامحها.

وكان قد خطف الفنان اللبناني فؤاد جمال الأنظار بفيديو شاركه على صفحته، كشف فيه أنه ضمن فرقة الفنانة اللبنانية إليسا التي سافرت معها في جولتها، التي تقوم بها حالياً في الولايات المتحدة الأميركية. ويؤدي فؤاد مع إليسا ديو "من أول دقيقة"، في كل مرة تغنيها مباشرة على المسرح في حفلاتها أمام الجمهور الكبير.

وتفاعل المشاهدون مع هذا الفيديو، الذي إنتشر على السوشيال ميديا، وشبه الكثير من المتابعين صوت فؤاد بصوت الفنان المغربي سعد لمجرد، كما ظهرت إليسا وهي تتفاعل مع أداء فؤاد على المسرح.