بإطلالة جريئة.. ميريام فارس ترقص على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها، مقطع فيديو، وظهرت وهي ترقص على البحر أثناء استمتاعها بـ العطلة الصيفية.

ونشرت ميريام الفيديو على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هيك بدأت الصيف، بـ بيروت"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، وحرصت على غلق خاصية التعليقات التي تتلقاها من المتابعين.

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "تزلزلها"، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

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