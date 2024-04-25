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بإطلالة جريئة.. ميريام فارس ترقص على البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها، مقطع فيديو، وظهرت وهي ترقص على البحر أثناء استمتاعها بـ العطلة الصيفية.

ونشرت ميريام الفيديو على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هيك بدأت الصيف، بـ بيروت"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، وحرصت على غلق خاصية التعليقات التي تتلقاها من المتابعين.

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "تزلزلها"، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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