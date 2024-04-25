بدرية طلبة تكشف عن كواليس جديدة من حفل زفاف ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة بدرية طلبة الاحتفال بزفاف ابنتها "سلمى" ونشرت مقطع فيديو جديد من كواليس الاستعداد لحفل الزفاف عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "سلمى" بالفيديو وهي تستعد لحفل الزفاف برفقة والدتها "بدرية" التي بدت متأثرة بزفاف ابنتها، وكشفت عن شكلها النهائي بفستان الزفاف قبل ساعات من الحفل.

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة بحنة ابنتها "سلمى" بعيدًا عن السوشيال ميديا وفي سرية تامة، حيث اختارت "سلمى" الاحتفال بالطريقة الهندية وظهرت وهي ترتدي الزي الهندي وسط سعادة غامرة من والدتها بسبب دخولها عش الزوجية.

وتحدثت "بدرية" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن السبب وراء إقامة مراسم حنة "سلمى" بعيدًا عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "عملت الحنة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا عشان مش حابة حد ييجي يتصيد الأخطاء ويلم مشاهدات على حسي، ويخلي المتابعين يعلقوا تعليقات بايخة".

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