من توقيع لبناني.. ماريتا الحلاني تتألق بإطلالة صيفية بإمتياز

ميرنا وليد - بيروت - إختارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني إطلالة صيفية مميزة لحفلها الأخير في دبي، من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، من مجموعة ربيع صيف 2024.

وإرتدت ماريتا الحلاني فستاناً من دون أكمام، مطرزاً بشك مميز للغاية، ويعد صيفي بإمتياز، وإنتعلت حذاءً شفافاً بكعب عال.

وتركت ماريتا شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها الناعمة.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، وهي تغني باللغة الإيطالية، خلال حفلها في دبي.

وأظهر الفيديو تفاعل الحضور بشكل كبير مع غنائها، وخفة دمها.

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