خاص وبالفيديو - كارين سلامة : أوجه رسالة صمود لجمعية رسالة حياة .. وأنا ضد هذه المقولة

ميرنا وليد - بيروت - تواجدت الإعلامية كارين سلامة في احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي 25 سنة على تأسيس جمعية رسالة حياة العالمية الذي أسسها الأب وسام معلوف، وأقيم الحفل بالتعاون مع مؤسس "أرض المبدعين" كمال بكاسيني.



رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر كان لها لقاء مع الإعلامية كارين سلامة التي تحدثت عن سبب تواجدها في الحدث، وعن مرافقتها لجمعية رسالة حياة منذ بداياتها، وعن مقولة هي ضدها، وغيرها من الأمور.

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وتجدر الإشارة إن الحدث حضره العديد من الشخصيات والنجوم والاعلاميين وقدمت الحفل الزميلة نوال ليشع عبود. وقد تخلل هذا الاحتفال توزيع أوسمة تكريمية تقدير ومحبة لكل من رافق هذه الجمعية ودعمها.

البداية كانت مع النجم وسام حنا الذي ادلى بشهادة حياة بالاضافة الى اشخاص من مختلف فئات المجتمع.