دانييلا رحمة بجلسة تصوير رمادية.. وجمالها حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على الجمهور بجلسة تصوير رمادية، جاء التركيز فيها على جمال دانييلاً، التي خطفت أنظار المتابعين.



وشاركت دانييلا الجمهور مجموعة صور، ظهرت فيها وهي تجلس على كرسي بغرفة فارغة لونها رمادي، وقد إرتدت سروالاً رسمياً من القماش باللون الرمادي، وأرفقته بتوب رمادية اللون أيضاً، بكمين طويلين، بقصة الـ Off Shoulder، ولم تنتعل دانييلا أي حذاءً.

وتركت شعرها من جهة منسدلاً على كتفها، ومن الجهة الثانية منسدلاً على ظهرها، وطبقت ماكياجاً قوياً يليق بجمال ملامح وجهها.

وقد غابت دانييلا رحمة هذا العام عن الموسم الرمضاني، بعد أن قدمت في المواسم الثلاث الماضية من مسلسل "للموت" دور "ريم/وجدان"، وحصدت الشخصية تفاعل كبير من قبل الجمهور.

إشارة إلى أن مسلسل "للموت" هو واحد من أوائل الأعمال العربية التي تتحول إلى نسخة تركية بعد أن كان العكس صحيحاً وهو من تأليف ندين جابر، وإنتاج جمال سنان، وإخراج فيليب أسمر.