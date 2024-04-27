“بنات ألفة” يفوز بجائزة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز الفيلم التونسي “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة التي أسدل الستار عليها، الخميس.

كما نال الفيلم جائزة أفضل سيناريو إضافة إلى جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي يتناول قضايا المرأة مناصفة مع الفيلم المصري “رسائل الشيخ دراز”، للمخرجة ماجي مرجان.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم “رسائل الشيخ دراز”، فيما حصلت سارة سوما، على جائزة أفضل إخراج عن فيلم “أرتور وديانا” من ألمانيا.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى كل من بيانكا ديلبرافو، وديلفين أسعد، عن أدوارهما في فيلم “الجنة تحترق” من السويد.

وفي مسابقة الأفلام المصرية، فاز بالجائزة فيلم “رحلة 404” للمخرج هاني خليفة، وبطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح.

ونال فيلم “مقسوم” من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر مختار يونس، وبطولة ليلى علوي وشيرين رضا، جائزة أفضل فيلم يروج للسياحة في مصر.

وفي مسابقة “أفلام ذات أثر” فاز بالجائزة فيلم “قلتلك” للمخرجة المصرية ملك الصياد، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم “نور عيني” من إخراج مهند دياب من مصر.

وتُوج فيلم “مبعوثة السماء” للمخرجة أمينة ماماني عبدولاي، بجائزة مسابقة الأفلام القصيرة، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج للبنانية الفرنسية داليا نيمليتش عن فيلم “بتتذكري”.

وكان برنامج المهرجان الذي انطلق في 21 أبريل الجاري قد عرض 76 فيلماً من أكثر من 30 دولة.