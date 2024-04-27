نجم حسن الرداد يلمع في “الليلة دوب” بالمرح والغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت شاشة أم بي سي بعرض برنامج منوع جديد بعنوان “الليلة دوب” بنسخته العربية يقدمه الممثل المصري حسن الرداد في ظهور فني لائق.

وبدأت ملامح النجاح في ظهور الفنان حسن الرداد وهو يقدم برنامجا منوعا يتطلب قدرة على إدارة فقراته، والتأثير في توجيه ضيوفه كما يريد ليبلغ أعلى درجات الفكاهة والترفيه التي تسعد المشاهد العربي المتذوق لبرامج المنوعات.

و”الليلة دوب” برنامج غنائي ترفيه ونزالات وتحديات بين نجوم الفن، أخذت فكرته وأسلوبه من البرنامج الأميركي الذي يقدمه المذيع الشهير جيمي فالون that s my jam محققا بفكرته انتشارا في قنوات أوروبية وآسيوية منها فرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها.

ولاقت الحلقة الاولى بعد عرضها اعجاب الجمهور خاصة وانه يعتبر من اوائل البرامج المنوعة التي تم تقديمها على شاشة ام بي سي بعد انقطاع عن تقديمها، ويتميز هذا البرنامج بنمط خاص في إضفاء حس الفكاهة والترفيه في فن الحوار بين المقدم حسن الرداد والضيوف الذين يتم استضافتهم في حلقات متتالية.

ويشكّل البرنامج مساحة للقاء نجوم من العالم العربي في رحلة تنافس غنائية فيها الكثير من المرح وتحديات تختبر معلوماتهم الموسيقية، وسرعة البديهة وتبرز مواهبهم الفنية، وسيكون الفائز في ختام كل حلقة، الفريق الذي اجتاز التحديات جامعا أكبر عدد من النقاط، وهذا ما شاهدناه من خلال الحلقة الاولى التي استضاف فيها حسن الرداد كل من ابطال مسلسل “الخائن” مرام علي وقيس الشيخ نجيب مع ابطال مسلسل “ستليتو” ريتا حرب وكارلوس عزار، وشهدت الحلقة الأولى اربعة تحديات ويتغير التحديان الأول والثاني بين حلقة وأخرى، على أن تختبر هذه التحديات معلومات النجوم وذاكرتهم الفنية، وقدرتهم على إيصال أفكارهم تحت ضغط وقت محدود للإجابة.

وتضم الحلقات تحد ثابت هو “كاراوكي مش أوكي”، يتنافس فيه النجوم من خلال أدوار فنية يختارها لهم الحظ، أما التحدي الأخير “غني أو تتغسل”، فهو اختبار قدرة النجوم على أداء أشهر الأغنيات، وتشارك صوت غامض مع النجم حسن الرداد في فقرتي البرنامج الثابتتين ويساهم في الحكم على مواهب النجوم وأدائهم الفني..

ومن النجوم المنتظر عرض حلقاتهم النجمة باميلا الكيك وشيماء سيف وباسم ياخور ودانييلا رحمة وهنادي الكندري ومحمد الحداد وجيسي عبده وليلى زاهر وشادي الفونس وامل بوشوشة ومهند الحمدي وغيرهم من النجوم الذين لم يتم الاعلان عنهم بعد.