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بعد إعلان إصابته بالسرطان.. صديق محمد عبده يكشف تفاصيل حالته الصحية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان، كشف الدكتور صالح الشادي الشاعر والكاتب السعودي، آخر تطورات الحالة الصحية للنجم محمد عبده.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” أن النجم السعودي خضع لعلاج مكثّف من بداية شهر رمضان الماضي حتى نهايته، مؤكداً أن نتائج التحاليل الطبية أثبتت شفاء وتعافي محمد عبده تماماً من مرض السرطان”.

ولفت إلى أن “فنان العرب” اكتشف إصابته بالسرطان مبكراً، وذلك ساهم في علاجه سريعاً، وحالياً خلال تواجده في جدّة، ثم سافر إلى باريس لاستكمال العلاج.

وكان النجم السعودي قد كشف عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان، حيث قال: “أنا كويس الحمد لله وفي مرحلة التعافي”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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