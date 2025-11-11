تكنولوجيا: المفوضية الأوروبية تستعد لحظر معدات الجيل الخامس القادمة من الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد المفوضية الأوروبية لفرض حظر شامل على معدات شبكات الجيل الخامس الخاصة بشركتي Huawei وZTE داخل دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقارير جديدة.

ويأتي هذا القرار المحتمل بعد تصريحات من نائبة رئيس المفوضية، هينا فيركونين، التي دعت جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق أدوات المفوضية الخاصة بأمن شبكات الجيل الخامس التي أُطلقت عام 2020، والتوقف عن استخدام المورّدين المصنفين كعاليي المخاطر في شبكات الاتصالات.

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن حماية شبكات الجيل الخامس تمثل أهمية حيوية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة يعرّض الاتحاد بأكمله لمخاطر حقيقية.

وأضاف أن المفوضية تحث الدول الأعضاء التي لم تنفذ بعد “صندوق أدوات الجيل الخامس” على تبني الإجراءات المناسبة بسرعة وفعالية لمعالجة التهديدات المحتملة.

حتى الآن، تملك كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حرية اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن البنية التحتية للاتصالات. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي توجيه جديد وسريع من المفوضية إلى فرض حظر شامل داخل الاتحاد على معدات شبكات الجيل الخامس القادمة من شركات مثل Huawei وZTE.

جدير بالذكر أن دولًا مثل ألمانيا وفنلندا والسويد التزمت بالفعل بالقيود المفروضة على المعدات الصينية، بينما لا تزال دول أخرى مثل إسبانيا واليونان تسمح باستخدام أجهزة Huawei وZTE داخل شبكاتها المحلية.

المصدر