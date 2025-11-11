هكذا سيطلّ بطل “ايزيل”كنان أميرزالي أوغلو وأفرا ساراتش أوغلو في مسلسلهما المنتظر

بعد طول انتظار، انطلق رسميًّا تصوير المسلسل التّركيّ الجديد «ABI» من إنتاج شركةOGM لصالح قناة ATV، في تعاونٍ يُعدّ من أضخم إنتاجات الموسم الدّراميّ لعام ٢٠٢٥.

المسلسل من كتابة إيلام جان بولوت وفريقها اللذين قدّما أعمالًا ناجحة مثل القبضاي، منزلي، حبّ أبيض وأسود، الفخّ والعشق الأسود، من المقرّر أن يبدأ عرضه قبل نهاية العام الحاليّ.

وشهد اليوم الأوّل من التّصوير مشاركة النّجم كنان أميرزالي أوغلو – بطل المسلسل التركي الشهير “إيزيل”-، الّذي يمثّل شخصيّة دوغان، وهو طبيب جرّاح يعود إلى اسطنبول لحضور زفاف شقيقته غولشان بعد سنوات من الغياب. وأثناء حفل العشاء، يلتقي بالمحامية الشّابّة تشاغلا الّتي تلعب دورها الممثّلة أفرا ساراتش أوغلو، لتبدأ بينهما قصّة حبّ معقّدة تتشابك بخيوط من الدّراما والتّحدّيات الإنسانيّة.

كما بدأت أفرا تصوير مشاهدها الأولى في الساعات الماضية.

العمل يضمّ نخبة من الأسماء، من بينهم مارت دميرجي بدور سيفا (شقيق غولشان وزوجها)، مروة بولوت الّتي تنضمّ بدور نسرين زوجة الطّبيب بويراز، إلى جانب علي أونسوز وبوراك جان دوغان.

وقد تصدّر الثّنائي كنان وأفرا مواقع التّواصل الاجتماعيّ فور الإعلان عن بدء التّصوير، وقد عبّر الجمهور عن حماسته الكبيرة لمتابعة هذا التّعاون المنتظر، خصوصًا بعد الكشف عن أجر كنان الذي بلغ نحو أربعة ملايين ومئتين وخمسين ألف ليرة تركية عن كلّ حلقة، في واحد من أعلى الأجور في الدّراما التّركيّة.

مواقع تركية كانت قد علّقت على فارق العمر بين النّجمين، معتبرة أنّه يخدم طبيعة القصّة الّتي تجمع بين طبيب ناضج ومحامية شابّة طموح، بينما أشاد آخرون بعودة أفرا للعمل مجدّدًا مع ديرين بولات بعد نجاحهما في الطّائر الرٍفراف.

ومع بدء التّصوير ونشر الصّور الأولى من الكواليس، يبدو أنّ «ABI» سيكون من أبرز المسلسلات المرتقبة هذا العام، إذ يجمع بين نجوميّة كبيرة، حبكة دراميّة مشوّقة، وإنتاج ضخم يعد بمنافسة قويّة قبل نهاية ٢٠٢٥.