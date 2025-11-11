انت الان تتابع خبر في يوم الاقتراع العام.. وفاة مرشح للانتخابات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تجمع الفاو زاخو في بيان ورد لـ الخليج 365، "بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ينعى تجمع الفاو زاخو فقيدَه عدي العجمان، مرشّح التجمع في محافظة البصرة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء والإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع".

وأضاف "لقد كان الفقيد مثالاً في الخلق الكريم، والروح الوطنية الصادقة، والعمل الدؤوب من أجل خدمة أبناء مدينته ووطنه، فرحيله خسارة كبيرة تركت ألماً في قلوبنا جميعاً".

وتابع "إكراماً لروحه الطاهرة، يعلن تجمع الفاو زاخو تأجيل جميع احتفالات الفوز في عموم المحافظات، حداداً على فقيدنا الغالي"، داعيا "الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

