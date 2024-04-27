هالة صدقي تسترجع ذكرياتها مع صلاح السعدني في مسلسل “أرابيسك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم FM” كشفت الفنانة هالة صدقي أسراراً جديدة حول مسلسل “أرابيسك” مستعيدة ذكرياتها مع الفنان الراحل صلاح السعدني، والنجاح الكبير الذي حققاه في المسلسل لدرجة دفعت صناع العمل لتغيير النهاية في النسخة التي عرضت في مصر عقب عرضه في الوطن العربي.

وحكت هالة قائلة: “صلاح السعدني أكثر فنان عملت معه في حياتي، حيث قدمنا معاً تقريبًا 14 مسلسلًا غير الأعمال الإذاعية، كنا نرتاح جدًا في العمل مع بعضنا كنت أفهمه من نظرة عينيه ماذا يريد، ومن كثرة ما أحبنا الناس مع بعضنا تم تغيير نهاية مسلسل أرابيسك، لأن العرض في الوطن العربي كان يسبق العرض في مصر، ففي النسخة التي عُرضت في الوطن العربي لم تتزوج “توحيدة” حسن أرابيسك، لكن في مصر عملنا مشهدًا إضافيًا لتتزوج “توحيدة” “حسن” بسبب حب الناس لحسن”.

وتابعت هالة صدقي متحدثة عن صلاح السعدني: “هناك ذكريات كثيرة مع صلاح السعدني، أول عمل عملته معه كان “الأب العازب” وهذا كان ثاني مسلسل لي في حياتي، ثم عملت معه “أرابيسك” و”عمو عزيز” و”دمار شامل”، هو الممثل الوحيد الذي عملت معه بهذا الكم بسبب حب الناس لنا مع بعضنا، وأنا تعلمت منه الكثير، تعلمت صفاء النية ونظافة القلب، كان دائمًا يشجعني على العمل وإني أسيبها على ربنا وهو يكتب لي الخير”.

وأكملت هالة صدقي: “صلاح السعدني هو النموذج للفنان المثقف، إنسان بسيط وعنده كاريزما جميلة ويحب الخير للكل، أنقى قلب تعاملت معه في الوسط الفني”.