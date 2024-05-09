البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني زار المطران سفر مباركاً ومعايداً بعيد القيامة

زار البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني مباركاً ومعايداً المطران مار يوستينوس بولس سفر ولكلّ أبناء أبرشية زحلة والبقاع. رافق إغناطيوس المطران مار أوغين القس السكرتير البطريركي، وبعد تبادل تهاني العيد اطمئنّ إغناطيوس على أوضاع الأبرشية والعمل الرعوي فيها مهنئاً كل أبناء الأبرشية بعيد القيامة.

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