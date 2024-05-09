"المركز الماروني للتوثيق والأبحاث" نظم طاولة مستديرة عن النازحين السوريين في لبنان بحضور الراعي

نظم "المركز الماروني للتوثيق والأبحاث"، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره، وبرئاسة المطران سمير مظلوم، اجتماع "طاولة مستديرة" في موضوع النازحين السوريين في لبنان، من الثالثة الى السادسة مساء في الصرح البطريركي، في بكركي.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية عبد الله بوحبيب، العدل هنري الخوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والمهجرين عصام شرف الدين، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومحافظو الشمال وعكار وبعلبك الهرمل وزحلة والبقاع وممثلون عن مركزي الأبحاث "ستاتيستيكس ليبانون" و"الدولية للمعلومات" ورؤساء وأعضاء اللجان الاستراتيجية والقانونية والسياسية والتربوية في "المركز".

وأفاد المركز بأن "هذا الاجتماع المغلق خصص للقاء غبطة البطريرك وأعضاء لجان المركز للاستماع والتباحث مع عدد من الوزراء المختصين والمحافظين وقائد الجيش والمديرين العامين المدنيين والامنيين في الدولة اللبنانية، ويتوقع ان يلي هذا الاجتماع لقاء ثان مع منظمات الأمم المتحدة المختصة وعدد من سفراء منظمات ودول مؤثرة، تمهيدا لإصدار "وثيقة موقف" من بكركي في موضوع النازحين السوريين في لبنان وسبل عودتهم الكريمة الى وطنهم".

وأشار إلى أن "المناقشات تطرقت وفق البرنامج المحدد الى ثلاثة محاور رئيسية: أولا، عرض الوقائع والأرقام في الديموغرافيا، والمخاطر والأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ ثانيا، خطط عودة النازحين الى سوريا والعوائق وسبل تجاوزها، وثالثا، التدابير المرحلية لإدارة النزوح السوري في مختلف المجالات".