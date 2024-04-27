أنغام تتصدر التريند بعد تألقها فى احتفالية ذكرى تحرير سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت صوت مصر أنغام تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تألقها فى إحياء احتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أنغام عن جلسة التصوير التي خضعت لها قبيل الحفل مباشرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي مرتدية الفستان المبهر الذى تألقت به خلال الاحتفالية وخطف أنظار متابعيها حول العالم وعلقت قائلة:" تشرفت بالغناء في احتفالية ذكرى عيد تحرير سيناء".

وكانت أنغام قد افتتحت إحتفالية ذكرى تحرير سيناء بأغنية " بلدي التاريخ" وسط عاصفة من التصفيق الحار الذى امتد طوال وصلتها الطربية التي امتدت لقرابة الساعتين قدمت خلالهما 17 أغنية من أغانيها الرومانسية والطربية المميزة هى ‎بلدي التاريخ ، حاله خاصة وبتوصفنى بتكسفنى ونفضل نرقص و ولا دبلت واساميك الكتيرة واتجاه واحد وحته ناقصة وعمرى معاك واهي جت وعرفها بيا ومتلخبطه وهتمناله الخير وبعتلي نظرة واكتبلك تعهد وسيدي وصالك وياريتك فاهمني.

وتخلل الحفل كلمة لأنغام : "كل سنة ومصر بخير.. كل سنة وسيناء حرة وبخير.. وإحنا أحرار بفضل القيادة العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل جيشنا العظيم وهو سبب إن إحنا بنحتفل، بنعتز بيه وهو عيد شرف وحب واعتزاز".

وكانت أحيت النجمة أنغام ليلة استثنائية ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء، اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة النجم تامر حسني.

وكانت حرصت الفنانة أنغام، على مشاركة جمهورها صورة جديدة غازلت فيها الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك بصورة جمعتهما من سهرة رأس السنة، في السعودية.

ونشرت أنغام الصورة التي جمعتها بإليسا عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، وكتبت قائلة:“أجمل قلب”.

أنغام وإليسا

إليسا وفادي إبراهيم

على الجانب الآخر طالبت النجمة اللبنانية إليسا بدعم مواطنها الفنان الكبير فادي إبراهيم، في الأزمة الصحيّة التي يمر بها حالياً، وأدت إلى بتر مشط ساقه اليسرى، وأكثر من إصبع في يده.

وقالت إليسا من خلال حسابها الرسمي في موقع "إكس": "أرجوكم خلّينا كلنا نوقف حد فنان كبير قدّم كتير للفن... بس الفن ما قدملو شي".

إليسا وفادي إبراهيم

كما تحدّث نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي عن وضع إبراهيم بعد عيادته في المستشفى، قائلاً: "لا نعرف بالضبط دقة الوضع الصحي، فهو الآن يخضع لعملية في الطرف المبتور بعد أن تعرض لمضاعفات".

وأضاف: "وضعه الصحي حرج ودقيق، لكن غير صحيح أنه فقد كليته، فهو يخضع لغسيل كُلى مرتين أسبوعياً. وهذا الإجراء الطبي يخضع له منذ سنة أو أكثر. وهو موجود في غرفة عادية وليس في العناية المشدّدة، وبكامل وعيه، وكما نعرفه بابتسامته... عندما زرته بالأمس مع عدد من الفنانين كان ينكّت معنا ويضحك، فلا داعي للتهويل، فهو بمعنويات مرتفعة ونفسية جيدة".