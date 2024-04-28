كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 12:48 صباحاً - انتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنان أحمد السقا، عن زوجته الإعلامية مها الصغير، دون خروج أي منهما لتأكيد تلك الأنباء أو نفيها.

شائعة طلاق مها الصغير وأحمد السقا

وكتبت مها الصغير، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: ها تفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هايضيع ومحدش هيشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة.

زوجة احمد السقا ترد على شائعة الانفصال

من جانبها، شاركت الإعلامية مها الصغير، جمهورها منشورًا عبر حسابها الخاص على “فيسبوك“، بعد شائعة انفصالها عن النجم أحمد السقا.

وكتبت مها الصغير” بطلوا تعملوا ترندات على حساب حياة الناس الشخصية

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الإعلامية مها الصغير بشأن طلاقها من الفنان أحمد السقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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