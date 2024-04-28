نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد المطربة اللبنانية نيكول سابا، لإحياء حفلًا غنائيًا في نادي وادي دجلة يوم 9 مايو المقبل.

ونشرت "نيكول"، الملصق الدعائي الخاص بالحفل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أراكم جميعًا يوم 9 مايو".

وحرصت "نيكول" مؤخرًا على نعي الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا، ونشرت صورة أرشيفية بصحبته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحمك يا أستاذنا الكبير، كان لي الشرف اني اشتغلت معاك واتعرفت بإنسان وشخصية زي حضرتك، تعازي الحارة لأحمد وللأسرة الكريمة ربنا يصبرهم".

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