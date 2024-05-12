خبيرة تغذية تكشف خرافة شائعة حول فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة ناتاليا لازورينكو، خبيرة التغذية الروسية أن الشاي لا يسهم في فقدان الوزن أو التأثير على حجم الخلايا الدهنية.

وأضافت ناتاليا أن الشاي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، لذلك فإن تناوله بشكل صحيح إلى جانب النشاط البدني قد يساعد على فقدان الوزن، وفقا لموقع "NEWS.ru".

وتابعت خبيرة التغذية الروسية أن الشاي لا يؤثر على حجم الخلايا الدهنية ولا يسهم في إنقاص الوزن.

وإذا كانت هناك حمية غذائية تعتمد على الشاي، فهي أسطورة وليس لها أساس من الصحة.

الاستخدام السليم للشاي في النظام الغذائي العام كمشروب، بالإضافة إلى النشاط البدني يساعد في تقليل الوزن، ولكن الشاي وحده لن ينقص الوزن.

كما أن الشاي يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات مجموعة B وعناصر معدنية ومواد أخرى تؤثر في الجسم، مثل الكافيين الذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويعطي الجسم طاقة، ويحتوي على الكاتيكين والبوليفينول، التي تعمل على إزالة السموم من الجسم.

ويؤثر الشاي في عملية التمثيل الغذائي وتسريعها، وهذا ضروري لفقدان الوزن.

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