وفاة المخرج عصام الشماع.. موعد ومكان الجنازة

ياسر رشاد - القاهرة - المخرج عصام الشماع، رحل عنن دنيانا في الساعات الأولى من اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل، عن عمر ناهز ٦٩ عامًا.

وأعلن خبر وفاة المخرج الكبير، نجله أحمد عصام الشماع، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله"، كما كتب ابن شقيقه الكاتب محمد الشماع الذي نشر أيضًا خبر رحيل عمه، عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، وقال: "توفي عمي المخرج عصام الشماع، وصلاة الجنازة بعد الظهر (اليوم الاثنين) في مسجد السيدة نفيسة، والدفن في مدافن المجاورين بالدراسة خلف جامع الشرقاوي".

من هو المخرج عصام الشماع؟

يشار إلى أن المخرج الراحل عصام الشماع ولد فى 29 سبتمبر 1955 ، في محافظة القاهرة، ودرس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس عام 1982.

في 2011 تم انتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

كان الراحل كاتب شهير بجانب كونه مخرج مميز، فله له العديد من اﻷعمال الفنية المعروفة، حيث كتب سيناريو العديد من الأفلام منها " الجنتل" و"راندفو"، ومن أبرز المسلسلات التلفزيونية التي تحمل رؤيته كتابتًا وإخراجًا "نافذة على العالم"، و"الكبريت الأحمر"، بجانب أفلام "أخلاق العبيد"، و"تووت تووت"، و "كروانة"، و"النمس"، وأخرج المسلسل المميز للفنان الكبير الراحل صلاح السعدني “رجل في زمن العولمة”.

وكانت أخر أعمال "عصام الشماع" هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والإخراج له، و يحكى قصة حياة الشاعر المصري الكبير الراحل "أحمد فؤاد نجم"، وعلى صعيد الكتابة قدم في نهاية مشواره سيناريو فيلم أخلاق العبيد عام ٢٠١٧م، مع الفنان خالد الصاوي والمخرج أيمن مكرم.